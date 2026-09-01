No “Dois às 10”, recebemos Afonso, o 12.º expulso do “Big Brother Verão”, que deixou a casa no passado domingo, a apenas uma semana da grande final.
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Afonso revela o seu grande objetivo ao participar no “Big Brother Verão”. Cristina Ferreira reage: “Para quê?
- Dois às 10
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Afonso revela o seu grande objetivo ao participar no “Big Brother Verão”. Cristina Ferreira reage: “Para quê?
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