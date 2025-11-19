VÍDEO SEGUINTE
Agentes da PSP do centro de Lisboa terão agredido, violado e sodomizado dois homens na esquadra

Na Atualidade do «Dois às 10», o caso que choca o país e envolve agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) no exercício das suas funções é analisado em detalhe. Dois agentes, suspeitos de tortura e abuso sexual contra dois homens sem-abrigo na esquadra do Rato, em Lisboa, foram detidos e ficaram em prisão preventiva.

Segundo as investigações, os sem-abrigo, levados para a esquadra após um alegado roubo, terão sido sujeitos a tortura sexual com um bastão e um cabo de vassoura, ameaças e agressões.

  • Hoje às 12:56
NESTE PROGRAMA
Atualidade

