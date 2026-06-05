Ajuda recebida em programa da TVI permitiu a António comprar a carrinha adaptada dos seus sonhos

No “Dois às 10”, voltamos a receber António, que já esteve connosco para partilhar um dos momentos mais difíceis da sua vida. Depois de um mergulho no mar que o deixou tetraplégico, a sua história emocionou o país. Hoje regressa ao programa para nos trazer boas notícias e mostrar como a sua determinação e força de vontade o têm ajudado a superar desafios e a olhar para o futuro com esperança.
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