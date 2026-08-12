Alda, de 82 anos, sobre o filho, de 57: “Aquilo que faço pelo meu filho hoje era o que fazia quando ele era pequenino”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de António, que aos 47 anos viu uma doença rara e degenerativa mudar por completo a sua vida, roubando-lhe a autonomia e tornando-o dependente da mãe. Alda tem 82 anos e é ela quem, todos os dias, cuida do filho. Depois de os recebermos no programa, a 2 de abril, o Dr. Mouzinho ficou sensibilizado com esta história e decidiu ajudar. Hoje, contamos-lhe tudo sobre este gesto de solidariedade.