No «Dois às 10», descubra o facto curioso que une os eternos protagonistas de "Anjo Selvagem". Uma coincidência real que parece escrita por argumentistas de novelas. Saiba tudo!
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Além de «Anjo Selvagem» - A coincidência inacreditável que une Paula Neves e José Carlos Pereira
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:09
Além de «Anjo Selvagem» - A coincidência inacreditável que une Paula Neves e José Carlos Pereira
Hoje às 10:35
07:40
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendem colaborador da TVI: «Sabemos que tem um sonho»
Hoje às 10:09
00:39
Cláudio Ramos: a razão de ter gasto muito dinheiro em sal
Hoje às 10:13
07:55
Agosto tenso: Saiba quel é o signo que vai perder a paciência
Hoje às 10:18
03:29
Horóscopo de agosto: Este signo vai ser o mais impaciente do mês
Hoje às 10:23
09:18
José Carlos Pereira sobre a mais recente polémica: «Tenho filhos que já começam a ler»
Hoje às 10:33
02:35
Aos 9 anos, filho de José Carlos Pereira brilha no futebol internacional
Hoje às 10:37
05:51
Signos: Uma paixão intensa vai mudar tudo - Será o seu?
Hoje às 10:52
05:17
Ana Guiomar revela o que lhe disse um famoso guia espiritual sobre o seu futuro
Hoje às 11:21
03:46
Ana Guiomar sobre possível reconciliação com Diogo Valsassina: «Pode acontecer»
Hoje às 11:22
04:23
Cristina Ferreira é convidada especial em 'A Que Sabe o Amor?' com Ana Guiomar
Hoje às 11:25
03:26
Cancro da mama aos 33 anos: Joana luta para que as filhas não cresçam sem a mãe
Hoje às 11:51
13:49
Joana sobre o cancro: «Disse à médica que não posso morrer porque tenho duas filhas pequenas para criar»
Hoje às 11:53
Mais Vistos
04:53
Ana pede na rua e recusa receber rendimento social de inserção: «Não o peço com medo que me retirem os filhos»
Ontem às 11:21
18:36
"Ficámos com medo de o ver despedaçado": Sónia chora morte do filho de 15 anos atropelado por um comboio
Ontem às 11:57
06:21
Cláudio Ramos reage à visita de Meghan a Portugal: «Já sabia!»
Ontem às 10:02
04:02
Média de relações sexuais entre casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em choque
29 jul, 10:36
15:00
A trágica história de Ana: Desfigurada em bebé, sobreviveu a um homicídio grávida e hoje pede na rua
Ontem às 11:33
07:40
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendem colaborador da TVI: «Sabemos que tem um sonho»
Hoje às 10:09