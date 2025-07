Alerta! «Ainda vamos a tempo de resgatar os nossos filhos dos ecrãs»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conversa com a psicóloga Ivone Patrão e a pediatra Clara sobre os perigos da exposição excessiva das crianças aos ecrãs. O debate aborda a dependência online, que afeta uma percentagem considerável de jovens, com consequências para o seu desenvolvimento. Dados estatísticos mostram que muitas crianças passam horas diárias em frente a televisões, tablets e smartphones, afetando a sua saúde mental e bem-estar. Ivone Patrão lança um alerta sobre a importância de impor limites e regras no uso da tecnologia para proteger o desenvolvimento saudável das crianças. O livro da psicóloga, «Ainda vamos a tempo», oferece esperança e estratégias para os pais resgatarem os seus filhos dos ecrãs, promovendo um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o real.

