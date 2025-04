Alerta! Pode-se surpreender com a resposta - Saiba a partir de que idade deve começar a fazer rastreios de rotina

No «Dois às 10», a questão da periodicidade dos exames de rotina é abordada com detalhe. A idade é um fator determinante, com recomendações específicas para diferentes faixas etárias e géneros. O especialista explica que «rastreios assim, no geral, para a população maminha, na senhora, a partir dos 45, 50 anos, se não tiver antes sintomas, ou se não tiver muitos familiares que tenham esse problema». Para os homens, a atenção recai sobre a próstata a partir dos 50 anos, enquanto para as mulheres, o rastreio do Papanicolau deve iniciar-se com a vida sexual ou por volta dos 25 anos. A individualização dos rastreios, considerando fatores de risco e histórico familiar, é essencial para uma abordagem preventiva eficaz. A mensagem principal é que a prevenção é fundamental e que os exames de rotina são uma ferramenta valiosa para manter a saúde em dia. Saiba mais em TVI Player