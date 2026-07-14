Alexandra encontrou o marido morto semanas depois do casamento: “Lembro-me de ter sentido que ele estava frio”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Alexandra, um testemunho de amor interrompido cedo demais. Depois de concretizar o sonho de casar com Pedro, o homem da sua vida, a felicidade durou menos de um mês. Alexandra ficou viúva de forma inesperada e foi ela quem encontrou o marido sem vida. Hoje, partilha a dor da perda, a força para continuar e a forma como tem aprendido a viver com uma ausência que mudou a sua vida para sempre.