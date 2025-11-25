Alice Alves fala sobre os motivos que levaram à separação: «Chegámos à conclusão que…»

VÍDEO SEGUINTE
No «Dois às 10», Alice Alves partilha como tem vivido esta nova etapa da sua vida. A apresentadora revelou no início do mês que está separada de Carlos Afonso há quase um ano. Hoje, fala abertamente sobre esta mudança e como reencontrou o equilíbrio.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:18
NESTE PROGRAMA
