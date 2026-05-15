Alice tem uma doença rara e só existem 16 pessoas iguais no mundo

No “Dois às 10”, conhecemos a história da pequena Alice, de apenas 3 anos, que foi diagnosticada, em maio do ano passado, com uma doença ultra rara da qual existem apenas 16 casos reportados em todo o mundo. Perante a falta de informação e respostas médicas, os pais vivem uma luta diária, fazendo tudo o que está ao seu alcance para garantir o bem-estar e o futuro da filha.