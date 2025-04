Almoço polémico: a dúvida que ficou no ar até hoje!

No «Dois às 10», o almoço polémico continua a ser tema de discussão. O episódio gerou controvérsia e impactou a dinâmica da casa, com as suas consequências a serem sentidas dentro e fora do jogo. Mas o que realmente aconteceu durante esse almoço? E quais foram as suas verdadeiras consequências? As opiniões divergem, com alguns a defenderem que a situação foi exagerada e que «se valorizou demais», enquanto outros consideram que as palavras e atitudes dos concorrentes foram ofensivas e desrespeitosas. A verdade é que o almoço polémico deixou marcas, com os participantes a refletirem sobre a forma como as suas ações são percecionadas e julgadas pelo público. Saiba mais em TVI Player