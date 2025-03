Amamentação e sexualidade pós-parto: Kelly Baron revela o que ninguém conta

Carla Anes

Hoje às 11:48

No «Dois às 10», Kelly Baron e Pedro Guedes desmistificam a maternidade real, abordando temas tabu como a sexualidade pós-parto e os desafios da amamentação. Kelly partilha as dificuldades em retomar a vida sexual após o parto, especialmente para mulheres que amamentam: «Cadê a libido de uma mulher que amamenta tanto, tanto, tanto, né?». A conversa também explora a exaustão da privação de sono e a atenção direcionada ao bebê, deixando a mãe em segundo plano. Pedro expressa admiração pela força de Kelly ao lidar com as noites em claro e as dores da amamentação. Kelly recorda ainda um momento particularmente difícil: uma mordida do bebê que resultou numa fissura e mastite. Apesar dos desafios, o casal demonstra cumplicidade e amor, partilhando a beleza e a complexidade da experiência parental. A conversa sincera e aberta oferece uma perspetiva realista sobre a maternidade, incentivando outras mães a partilharem as suas próprias experiências. Saiba mais em TVI Player