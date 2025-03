Ameaçada de morte e agredida no centro de saúde: «Levantou-se e virou-se a mim aos murros e pontapés»

Carla Anes

Hoje às 12:20

No «Dois às 10», Liliana partilha a sua experiência de ter sido ameaçada de morte e agredida, revelando a falta de apoio da instituição onde trabalha. A situação levanta um debate sobre a crescente crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde as agressões verbais e físicas contra profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, se tornaram alarmantemente comuns. Liliana Oliveira destaca: «estamos a viver a pior fase do Serviço Nacional de Saúde, em 22 anos que eu trabalho nesta casa». A falta de recursos e a demora na resolução de problemas são apontadas como algumas das razões que levam à frustração dos utentes, embora a violência nunca seja justificada. Liliana relata a sua luta por apoio jurídico após as ameaças, mencionando que a advogada designada não tomou nenhuma providência, levando à descoberta de que não havia advogado constituído no processo. «Eu tenho um lema na minha vida que é, eu tenho que fazer tudo com provas», afirma Liliana, sublinhando a sua persistência em documentar todas as interações com a advogada através de e-mails. A falta de proteção e o sentimento de que o caso foi abafado levam Liliana a questionar a utilidade de apresentar queixa na Ordem dos Advogados, especialmente com o julgamento a aproximar-se. Saiba mais em TVI Player