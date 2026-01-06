VÍDEO SEGUINTE
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

No «Dois às 10», foram revelados novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do "Secret Story 8". O repórter Bruno Caetano esteve no local e falou com amigos do jovem, que optaram por não mostrar o rosto, mas aceitaram partilhar informações relevantes sobre as últimas horas antes do seu desaparecimento.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 7min
