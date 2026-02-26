Ana Abrunhosa afirma: "O senhor ministro pode ter chegado a horas, mas chegou com umas semanas de atraso"

No “Dois às 10”, recebemos a Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, que tem travado uma dura batalha contra as consequências das intempéries que assolaram o país. Num momento particularmente exigente para o concelho, a autarca destacou-se pela liderança firme, proximidade e capacidade de resposta, mantendo-se sempre ao lado da população. Depois de já ter demonstrado, ao longo do seu percurso, determinação e coragem na superação de desafios, voltou a dar provas do seu compromisso ao sair do gabinete e marcar presença no terreno, diariamente, acompanhando de perto as dificuldades sentidas pelos cidadãos. Um exemplo de resiliência e dedicação ao serviço público que hoje partilha connosco a sua experiência, os obstáculos enfrentados e as prioridades para a recuperação de Coimbra.