Ana confessa que inicialmente não valorizaram sinais da doença: «Pensávamos que ela estava a chamar à atenção»

No «Dois às 10», Ana partilha a sua experiência com o Alzheimer da mãe, desde os primeiros sinais até ao diagnóstico e à esperança de estabilização da doença. Inicialmente, os esquecimentos da mãe, como a perda de noção das horas e das refeições, foram interpretados como «chamadas de atenção». No entanto, a situação agravou-se, marcando um ponto de viragem na vida da família. Saiba mais em TVI Player