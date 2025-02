Ana Guiomar sobre críticas ao corpo: «Eu já nem ligo, já ponho fotos de tudo o que me apetecer!

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Ana Guiomar aborda como lida com as críticas ao seu corpo. A atriz revela que já não se importa com os comentários negativos e que publica fotos sem receio. Ana Guiomar afirma que as pessoas mais críticas são as mais infelizes e que não liga nada a esses comentários. Saiba mais em TVI Player