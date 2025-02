Ana Guiomar: «Viajei com amigos e estava lá o Diogo porque ele é meu amigo!»

Carla Anes

Hoje às 11:59

No «Dois às 10», Ana Guiomar partilha detalhes sobre as suas férias de sonho no Brasil. A conversa com Cristina Ferreira abordou a presença de amigos na viagem, incluindo Diogo Valsassina. Ana Guiomar explicou que respeita a privacidade dos seus amigos e familiares, o que levou a uma troca de comentários divertidos com a apresentadora. Saiba mais em TVI Player