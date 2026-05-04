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Ana ignorou as dores ao tirar o filho do berço: O diagnóstico de cancro que mudou tudo aos 11 meses de pós-parto

No «Dois às 10», Ana conta que apenas 11 meses após realizar o sonho de ser mãe, Ana viu a sua felicidade interrompida. O que começou por ser uma dor na coluna ao tirar o filho, Salvador, do berço — inicialmente ignorada devido ao cansaço do pós-parto — revelou-se algo muito mais grave: um cancro da mama direita metastático em estádio IV, já com propagação aos ossos.

  • Ontem às 11:51
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