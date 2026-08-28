Ana lutou durante 7 anos para conseguir engravidar. Até que recebeu uma notícia

No “Dois às 10”, Ana partilha uma história de luta e esperança. Começou a tentar engravidar aos 28 anos e, depois de quatro abortos e uma gravidez ectópica, iniciou tratamentos de fertilidade aos 30. Foram sete anos de um longo e difícil processo até, aos 37 anos, conseguir finalmente engravidar. Mas, mesmo aí, os obstáculos não terminaram.