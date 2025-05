Ana partilha sonho «vívido» após oito abortos espontâneos: «Foi um choque brutal»

No «Dois às 10», Ana partilhou a sua experiência de vida marcada por dificuldades em engravidar após o casamento. A convidada relatou a perda de oito bebés e um episódio traumático em que as águas rebentaram e o bebé faleceu. Após várias tentativas, Ana engravidou novamente, mas viveu com apreensão. Um sonho «vívido» trouxe-lhe conforto após um período de sofrimento. Saiba mais em TVI Player