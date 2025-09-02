No «Dois às 10», Ana Paula Martins revela como recebeu o convite para assumir o cargo de Ministra da Saúde e como manteve segredo do mesmo.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»
- Hoje às 11:58
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:36
Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»
Hoje às 11:58
00:59
Há 20 anos, Cristina Ferreira era assim. Veja as imagens que a apresentadora partilhou
Hoje às 08:59
04:41
Carneiro, Touro e Gémeos: o que reserva setembro para o seu signo?
Hoje às 10:12
05:35
Caranguejo, Leão e Virgem em destaque: veja o horóscopo para setembro
Hoje às 10:13
03:21
Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves
Hoje às 10:32
07:02
Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»
Hoje às 10:41
06:19
Cristina Ferreira emociona-se ao ouvir história de Jandira Dias
Hoje às 10:49
04:34
Setembro promete mudanças? Saiba o que Balança, Escorpião e Sagitário podem esperar
Hoje às 10:58
03:31
Horóscopo de setembro: previsões especiais para Capricórnio, Aquário e Peixes
Hoje às 10:59
05:18
Ana Paula Martins abre o coração e emociona-se ao recordar o passado
Hoje às 11:26
03:24
Ana Paula Martins nasceu em África: «Alguns de nós não foram retornados, foram refugiados»
Hoje às 11:36
05:07
Emocionada, Ana Paula Martins recorda perder o pai na infância: «Durante a vida fez-me falta»
Hoje às 11:44
05:47
A surpreendente mensagem da filha para Ana Paula Martins: «Não estava nada à espera»
Hoje às 12:07
04:00
Ana Paula Martins sobre dificuldades de ser Ministra da Saúde: «Existe sempre um sofrimento»
Hoje às 12:13
42:57
O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa
Hoje às 12:20
05:02
«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira
Hoje às 12:48