Ana Ramalho arrasa com 20kg a menos! «Olhar para o antes e depois para perceber que é possível» - Cristina Ferreira

Carla Anes

Há 22 min

No «Dois às 10», Ana Ramalho revela como perdeu peso com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro e como adaptou os treinos à sua vida. Ana perdeu 20kg e treina cinco a seis vezes por semana com o apoio da equipa de Rui Pinheiro.