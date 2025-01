Ana Ramalho impressiona ao revelar como perdeu 20 quilos! «Como é que eu vim parar aqui?»

Carla Anes

Há 20 min

No «Dois às 10», Ana Ramalho, ex-concorrente do Big Brother, partilha a sua jornada de perda de peso após a gravidez. Com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro, Ana recuperou a sua forma física, perdendo 20 quilos em apenas 6 meses. A sua transformação foi destacada no programa, mostrando o antes e depois da sua incrível mudança.