Ana Rita sobre diagnóstico da filha: “Ninguém espera que aos 16 anos, saudável e cheia de vida tenha um linfoma”

No “Dois às 10”, conhecemos Leonor, uma jovem de 16 anos que há quatro meses foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin. Ao lado da mãe, partilha o impacto da doença, os desafios dos tratamentos e a forma corajosa como enfrentou a perda de cabelo.
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