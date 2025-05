No «Dois às 10», Ana partilha como foi crescer sem o amor da mãe, e como isso a tornou numa pessoa amarga. A convidada desabafa sobre as suas dificuldades em desenvolver amor pela sua mãe, e de como sentia que cumpria com as suas obrigações de filha, mas sem sentir o amor profundo que uma mãe e filha deveriam ter. Saiba mais em TVI Player