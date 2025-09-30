VÍDEO SEGUINTE
Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»

No «Dois às 10», Ana Filipa partilha a sua história de vida marcada pela superação. Apesar de ter apenas 25 anos, já enfrentou desafios enormes: cresceu em contexto de pobreza, viveu uma adolescência marcada pelo bullying e pelo medo do próprio pai, sem nunca ter tido um verdadeiro porto seguro. Entre a dor e a solidão, chegou a tentar por termo à vida. Hoje, com coragem e determinação, fala sobre o caminho difícil que percorreu e a força que encontrou para se reerguer.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:46
