Ana Sousa revela o que exige antes de dar uma nova oportunidade ao amor

No “Dois às 10”, dedicamos a manhã às solteiras e juntamos três convidadas muito especiais para uma tertúlia descontraída e sem filtros sobre esta fase da vida. Mariana Salgueiro, ex-concorrente do “Big Brother Verão”, Carina Ribeiro, ex-concorrente do “Secret Story 9”, e Ana Sousa, finalista do “Secret Story 10”, partilham experiências, histórias e opiniões sobre o amor, a vida a solo e os desafios de estar solteira.
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