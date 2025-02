DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Anabela: «A vida dela é mais importante que a minha» - Mãe cuida de filha com paralisia cerebral

Carla Anes

Há 3h e 43min

No «Dois às 10», Anabela partilhou a história comovente da sua filha de 16 anos, que nasceu com paralisia cerebral tetraplégica após complicações no parto. A filha de Anabela é completamente dependente da mãe, que abdicou da sua vida profissional e pessoal para cuidar dela 24 horas por dia. Anabela descreve os desafios diários e a falta de apoio médico adequado durante o parto, que resultou nas graves lesões da filha. Apesar das dificuldades, Anabela mantém-se forte e dedicada, afirmando que o amor pela filha é a sua maior motivação. Saiba mais em TVI Player