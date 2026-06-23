«Ando com dor todos os dias»: Ukra recorda o impacto das graves lesões no corpo

No «Dois às 10», Ukra faz revelação dramática sobre a saúde e conta que não tem cartilagem nos dois joelhos.
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