André precisa de um transplante renal, mas disse "não" ao rim da mulher. Eis porquê

No “Dois às 10”, conhecemos a história de André, de 35 anos, pai de dois filhos, que recebeu o diagnóstico de uma doença renal habitualmente associada a pessoas com cerca de 80 anos. À espera de um transplante há dois anos, partilha o impacto da doença na sua vida, os desafios do dia a dia e a esperança de encontrar um dador que lhe permita recuperar a qualidade de vida.
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