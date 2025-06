Andreia recorda a morte inexplicável do filho após internamento misterioso

No «Dois às 10», Andreia vive atormentada pela partida do filho. Pedro de 25 anos entrou nos Hospitais da Universidade de Coimbra pelo próprio pé e já não saiu com vida. Esta mãe nunca mais foi a mesma e desde o dia 13 de maio de 2024 que uma parte dela partiu e nunca mais voltou. Andreia diz que o Pedro era um rapaz cheio de sonhos, um bom filho e que por onde passava deixava uma marca. Conta como o filho foi parar ao hospital de onde já não saiu. Refere que tudo começou com uma febre. Depois teve um choque sético que o levou aos cuidados intensivos do hospital. Os médicos induziram-lhe o coma e no dia 12 de maio de 2024 foi quando tudo aconteceu, no entender da mãe de Pedro. Para Andreia o filho naquele dia não estava normal. Conta que teve com o filho até ao fim, até ao último minuto. Diz que foi cremado e para Andreia foi um pedaço que foi e nunca mais vai voltar. Esta mãe nunca mais será a mesma, nunca mais vai estar completa.