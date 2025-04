Ângelo Rodrigues revela convite da Globo: «Este foi o quinto convite!»

No «Dois às 10», Ângelo Rodrigues, que entra na novela brasileira «Vale Tudo», partilhou a sua experiência na novela. O ator descreveu a rapidez com que tudo aconteceu: recebeu o convite numa quinta-feira, comprou o voo na sexta, viajou no sábado, decorou o texto no domingo, ensaiou na segunda e gravou na terça-feira. O ator salientou a intensidade do processo, descrevendo-o como um «exercício brutal». Ângelo interpreta o primeiro amante de Débora Block, que faz a vilã icónica Odette Roitman. Ele expressou a sua gratidão a Paulo Sousa Costa, à Yellow Star Company e ao elenco do espetáculo que teve de ser adiado devido à sua partida repentina para o Brasil. Saiba mais em TVI Player