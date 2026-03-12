Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente

No «Dois às 10», há 13 dias que o mundo está a sofrer com a guerra no Médio Oriente. Bombas, mísseis, destruição e morte… é assim que as notícias do conflito têm chegado a Portugal. A ofensiva dos Estados Unidos da América e de Israel contra o Irão desencadeou a guerra que já causou 1300 mortos e está a escalar… o Dubai está debaixo de fogo e o aeroporto suspendeu os voos após o ataque iraniano. Centenas de portugueses ficaram presos naquele que seria o destino de sonho para férias e muitos ainda não conseguiram regressar a Portugal. O desespero toma conta destas pessoas que só querem voltar sãs e salvas. Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do “Secret Story 8”, fazem parte deste grupo de portugueses que ficou retido no Dubai. Depois de dias de angústia, conseguiram chegar a casa e relatam a aflição que sentiram.