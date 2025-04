Anorexia - O testemunho impactante de Sara: «Cheguei a pesar 30 quilos»

No «Dois às 10», Sara partilha a sua luta contra a anorexia, revelando como um simples comentário sobre a sua celulite desencadeou um distúrbio alimentar. A jovem descreve a obsessão com calorias e a perceção distorcida da sua imagem corporal. «Deixei de ver comida como comida e a comida era números», confessa, ilustrando a gravidade da sua condição. Sara explica como uma insegurança sobre o seu corpo se transformou num controlo obsessivo de calorias e exercício excessivo. Apesar de perceber que algo estava errado, resistiu em admitir a doença, necessitando de intervenção médica. Seis anos após o diagnóstico, Sara reconhece que a anorexia é algo que a acompanhará, enfatizando a importância da autoconsciência e da flexibilidade. A sua história serve de alerta para o impacto devastador que comentários sobre a imagem corporal podem ter, especialmente em jovens vulneráveis. Sara reflete sobre a importância de se adaptar ao mundo e de não deixar que as opiniões dos outros a afetem negativamente, sublinhando a necessidade de flexibilidade e aceitação. Saiba mais em TVI Player