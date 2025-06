No «Dois às 10», Anselmo Ralph quebrou o silêncio e falou sobre a hospitalização da sua filha. O músico confessou que os últimos oito meses têm sido difíceis, mas que as coisas estão a melhorar. Apesar do momento delicado, o cantor mantém o foco no seu novo projeto musical «Lições de Amor». Saiba mais em TVI Player