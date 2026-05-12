Antes de morrer, Madalena fez um pedido à irmã. Hoje, está concretizado

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Madalena, que cresceu ao lado das irmãs Cristiana e Susana, numa família unida pelo amor e pela cumplicidade. Mas a vida mudou drasticamente quando Madalena recebeu o diagnóstico de um tumor maligno na mama. Foram quase 10 anos de uma luta marcada pela coragem, esperança e enorme força de viver. Após uma batalha intensa contra o cancro, Madalena acabou por partir, deixando uma dor profunda em toda a família. Hoje, entre a saudade e as memórias que permanecem vivas, Cristiana e Susana recordam a irmã com amor, mantendo intacto o legado de união, coragem e inspiração que Madalena deixou para todos.
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