António ficou em choque ao descobrir que a mãe desaparecida tinha morrido há quase 20 anos: «Não esperava este desfecho»

No «Dois às 10», António reviveu a angústia de 20 anos de desaparecimento da mãe, culminando na descoberta trágica de que ela havia falecido logo após o desaparecimento. A esperança de um reencontro alimentou fantasias e expectativas. A confirmação da morte da mãe, atropelada e enterrada numa vala comum, trouxe um choque de realidade. A demora na identificação do corpo levanta questionamentos sobre a eficácia dos processos de identificação. António aguarda a certidão de óbito e busca respostas no processo legal.