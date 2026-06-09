Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»

No «Dois às 10», cruzaram-se no “Secret Story 10” e chegaram juntos à final! Eva Pais saiu vencedora e Tiago conquistou o 4º lugar mas o grande prémio, dizem ter sido o que viveram na casa mais vigiada do país. Ela entrou enamorada e saiu solteira. Ele entrou soltinho e encantou-se por ela.