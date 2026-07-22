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Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»

No «Dois às 10», ao ouvir falar do problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga em direto para o programa e reconhece sintomas muito semelhantes aos que também já sentiu. O momento acrescenta uma reação inesperada à conversa e reforça a preocupação em torno do susto vivido pelo chef.

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