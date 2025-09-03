Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

No «Dois às 10», conhecemos a história de Leonor, diagnosticada com leucemia aos 10 anos e obrigada a enfrentar não só a sua própria luta, mas também a perda de 12 amigos que travavam a mesma batalha. Entre tratamentos dolorosos, medos constantes e internamentos prolongados, Leonor encontrou força na família e na determinação de seguir em frente, mostrando coragem e resiliência perante a adversidade.