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Aos 100 anos, Maria Amália encanta Cristina Ferreira: “A gente já recebeu algumas pessoas, mas nenhuma tão boa como a Amália”

No “Dois às 10”, celebramos os 100 anos de Maria Amália, uma idade verdadeiramente especial, mas ainda mais impressionante é chegar a esta marca com a saúde, a energia e o espírito que ela mantém.

  • Dois às 10
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