Aos 15 anos, Adriana foi alvo de bullying na escola enquanto lutava contra cancro

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Adriana, que enfrentou uma das fases mais difíceis da sua vida enquanto lutava contra um cancro. Numa altura de enorme fragilidade, foi alvo de comentários cruéis e de bullying, chegando a ouvir que devia ter morrido. O impacto dessas palavras foi devastador e levou-a a viver um profundo sofrimento emocional. Hoje, partilha o seu testemunho de coragem e resiliência, numa conversa sobre o peso das palavras, a saúde mental e a importância de nunca desistir.