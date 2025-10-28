VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Aos 15 anos, Eva conheceu o ex-namorado que dizia ter 19. Depois de ameaçada, ficou em choque ao descobrir a verdadeira idade

No «Dois às 10», damos voz a Eva, uma jovem que, aos 15 anos, viu os seus sonhos e inocência roubados por uma relação marcada pelo medo e pela violência. Enquanto as amigas viviam os primeiros amores e faziam planos para o futuro, ela lutava diariamente para sobreviver ao terror imposto por um homem que a prendeu numa espiral de sofrimento. Três anos depois, com 18, Eva partilha a sua história com uma serenidade comovente, revelando a força de quem enfrentou o inimaginável e encontrou coragem para transformar a dor em testemunho e esperança.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 49min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

De “Pequenos Gigantes” à banda sonora de “Terra Forte”: Beatriz Teixeira cumpre 'profecia' de Goucha e David Carreira

Há 2h e 9min

Mulher de 44 anos é morta à facada em casa pelo namorado

Há 2h e 44min

Militar da GNR que morreu durante perseguição a lancha é familiar de cara da TVI

Há 2h e 54min

Vídeo chocante mostra aluno agredido violentamente no recreio escolar

Há 3h e 8min

Cristina Ferreira alerta para perigo que jovem de 18 anos enfrenta devido a ameaças do ex-namorado preso: «Se fosse mãe, eu não estaria descansada»

Há 3h e 28min

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

Há 3h e 29min

Impressionada, Cristina Ferreira reage a testemunho de jovem de 15 anos ameaçada pelo ex-namorado de 31: «É muito corajoso da vossa parte»

Há 3h e 46min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

Há 3h e 29min

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Ontem às 12:04

Fábio Daniel mostra o que aconteceu nos bastidores da gala do «Secret Story»

Hoje às 08:46

Cláudio Ramos compara Rui com a filha e recebe resposta pouco esperada de um jovem de 21 anos

Ontem às 11:46

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Ontem às 17:00

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Ontem às 14:30

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

26 out, 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fora do Estúdio

Casa onde foi gravada a série «Inspetor Max» está ao abandono? Novas imagens mostram cenário inesperado

Há 59 min

João Reis responde a Catarina Furtado depois de a apresentadora se declarar ao homem que lhe dá a 'volta'

Hoje às 10:45

Jovem de Almada continua desaparecida. Famoso que Noori segue faz apelo: «Se estiveres a ver, só te peço uma coisa»

Hoje às 09:08

Reveladas imagens dos bastidores: foi isto que ninguém viu na gala do “Secret Story” e que Cristina Ferreira mencionou em direto

Hoje às 08:50

Fotos

Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

Há 29 min

O tempo deu-lhes razão. Manuel Luís Goucha e David Carreira previram sucesso de jovem que acaba de conquistar 'papel' na novela da TVI

Há 38 min

Casa onde foi gravada a série «Inspetor Max» está ao abandono? Novas imagens mostram cenário inesperado

Há 59 min

Rosto da TVI é familiar do GNR que morreu durante perseguição a lancha: «Estamos muito tristes»

Há 2h e 42min