Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

No «Dois às 10», conhecemos a história marcante de Filipa, uma jovem de 22 anos que foi retirada aos pais quando tinha apenas um ano e cresceu em instituições. As suas recordações de infância estão marcadas pela violência e pelo abandono — lembra-se da mãe ser agredida pelos companheiros e de a trocar pelos vícios. Também nas instituições, as experiências não foram fáceis e, quando finalmente foi adotada, viveu o trauma de ser devolvida.