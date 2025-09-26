Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»

No «Dois às 10», recebemos Íris, uma jovem de apenas 15 anos que enfrenta a difícil luta contra 6 tumores, incluindo um no cérebro, inoperável. Ela partilha connosco a sua história e uma poderosa mensagem de esperança, afirmando que já foi curada uma vez e acredita que voltará a sê-lo, provando que nada é impossível. A sua coragem e determinação inspiram todos aqueles que atravessam momentos difíceis, mostrando que, mesmo nas situações mais adversas, vale sempre a pena lutar e acreditar na vida.