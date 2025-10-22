Aos 16 anos, Beatriz viu o pai ser algemado depois de o denunciar

No «Dois às 10», damos a conhecer a história comovente de Beatriz, uma jovem que, aos 16 anos, tomou uma decisão corajosa e mudou o rumo da sua vida e da da mãe. Beatriz denunciou o próprio pai por violência doméstica, consciente de que, se não fosse ela a fazê-lo, a mãe continuaria a viver em silêncio e medo.