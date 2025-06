Aos 17 anos, Ana sofreu de violência doméstica: «Atirava-me ao chão, enfiava-me o dedo nos olhos...»

No «Dois às 10», Ana partilha a sua experiência com violência doméstica durante um relacionamento de quatro anos que começou aos 17 anos. A jovem revela que o primeiro episódio de violência ocorreu após a gravação de um programa televisivo e que sofreu agressões físicas. Ana admite que o medo a impediu de partilhar a situação com a família e amigos. Saiba mais em TVI Player