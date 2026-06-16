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Aos 17 anos, após 11 horas de cirurgia Filipa revela: "Não sabia o que era respirar"

No «Dois às 10», Filipa recorda o diagnóstico de fibrose quística aos 5 anos, depois de sintomas como ser muito magra, pálida e estar sempre doente. Aos 12 a doença piorou e, aos 15 anos, ficou dependente de botija de oxigénio 24 horas por dia. Filipa tinha dificuldade em caminhar, subir escadas, dormir e até conversar por ter muita tosse. Um fungo ainda intensificou a necessidade de um transplante bipulmonar. Aconteceu a 6 de abril de 2009, sendo que podia correr muito bem ou muito mal, podendo mesmo morrer no bloco. Foram 11 horas de cirurgia e Filipa ficou com uma cicatriz enorme, mais de 100 agrafos e vários drenos. Filipa apercebeu-se aos 17 anos que não sabia o que era respirar e nem sabia o que fazer a tanto ar.

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