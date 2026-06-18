Aos 17 anos, Mariana teve um tumor cerebral: «Perguntaram-me a idade e disse que tinha 80»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mariana.
Mariana foi diagnosticada com um tumor cerebral aos 17 anos. Foi levada para as urgências num dia com muitos sintomas e, quando lá chegou e lhe perguntaram a idade, disse que tinha 80 anos. Sabia que não estava certa, mas não conseguia dizer outra coisa. Mesmo antes de receber o diagnóstico, já desconfiava que tinha um tumor. Faz radioterapia, que a fez perder algum cabelo, e quis levar para casa a máscara dos tratamentos. Os médicos não podem garantir que a doença não vai voltar. Apesar de tudo, mariana diz estar grata por ter tido o tumor cerebral, porque lhe ensinou realmente e aproveitar a vida. Quando Mariana achava que tinha superado esta batalha, a vida mostrou-lhe o contrário.